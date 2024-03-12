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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

اعتمد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، المخطط الإستراتيجي العام لمدينة يوسف الصديق، تمهيداً لإعتماد المخطط التفصيلى لها، وبذلك يكون قد تم الإنتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 6 مدن على مستوى المحافظة.


وأكد المحافظ، في بيان اليوم أن المخططات الاستراتيجية للمدن تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك أراضي الدولة، مشدداً أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.


وأشار المحافظ إلى أهمية الإلتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلي للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.


ومن جانبه، أوضح مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني المهندس مجدي ربيع، أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ 5 مدن بمحافظة الفيوم خلال الفترة الماضية وهي: الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية" وجارى السير لإقرار واعتماد المخططات التفصيلية لها، لافتاً إلى أنهم اليوم بصدد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، تمهيداً للسير فى إنهاء إجراءات المخطط التفصيلي لها.
 

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