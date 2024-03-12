إكمال القافلة الطبية بقرية الزعفرانة وعرب عايش في رأس غارب بالبحر الأحمر

أكملت السلطات المحلية برئاسة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قافلة طبية في قرية الزعفرانة وعرب عايش بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، في إطار الجهود المستمرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين في مختلف أنحاء محافظة البحر الأحمر.

تمت القافلة الطبية بنجاح، حيث قام أطباء القافلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بإجراء الفحوصات الطبية لـ 123 حالة من سكان قرية الزعفرانة وعرب عايش. تم تقديم الرعاية الطبية بشكل مجاني للمرضى في جميع التخصصات، مما يعكس الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لسكان المحافظة في كافة المناطق.

وتعكس استكمال القافلة الطبية في قرية الزعفرانة وعرب عايش التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المجتمع وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.