موديز تغير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك المصرية

الي إيجابية..

غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

كما أكدت الوكالة تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي - مصر، وبنك الإسكندرية.

وأشارت "موديز" الى أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر "رأس الحكمة" تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

وأضافت موديز : في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.

وألمحت الوكالة إلى أن هذه التطورات سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على القطاع المصرفي.

وتابعت : رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يجعل السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، في حين أن تشديد السياسة المالية من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكين نشاط القطاع الخاص.

كما توقعت "موديز" كذلك أن تؤدي إزالة تشوهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.