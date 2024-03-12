بعد الخسارة من الأهلي.. جوميز يصدر فرمانا جديدا بشأن عبدالله السعيد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك يفكر في إجراء تعديل على مركز عبدالله السعيد لاعب الفريق بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية لتراجع مستواه.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية "المدير الفني لفريق الزمالك استقر على عدم الاعتماد على عبدالله السعيد مرة أخرى في مركز الوسط الدفاعي، على أن يتم توظيفه في مركز محور الارتكاز أو الجناح المهاجم من أجل الاستفادة من قدراته الهجومية".

وتابع: "جوميز يري أن تواجد السعيد في مركز الوسط المدافع حرم الزمالك من قدراته الهجومية، بخلاف استهلاك لياقته البدنية، بعد تخطيه التاسعة والثلاثين عاما".

ويلتقي الزمالك نظيره نادي الجونة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف، على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض، المركز 13 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، إذ حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 10.