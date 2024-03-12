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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قلبه توقف وعاد للحياة من جديد.. آخر التطورات الصحية لأحمد رفعت

أحمد رفعت لاعب مودرن
أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

ليلة أشبه بكابوس ، فقد قدر الله أن ينزل اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بديلاً ليحدث ما حدث، ويصاب إصابة خطيرة كادت تودي بحياته.

ولا يزال اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر والذي أصيب خلال مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري، باستاد الإسكندرية، يعاني من من إصابة خطيرة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

وكان رفعت قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه مع زعيم الثغر، وسط ذهول من الحضور حتى تم نقله إلى أقرب مستشفى.

وأكد أحد الأطباء المعالجين بمستشفى زمزم، التي يُعالج فيها رفعت، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن أحمد رفعت مازال يمكث بالمستشفى في حالة حرجه ونرجو من الله أن تمر هذه الأمور علي خير وأن يعود اللاعب لأهله و لجماهيره سالم غانم، مشيرًا إلى أن الحالة تتغير كل لحظة والترقب يزداد والطاقم الطبي يبذل ما بوسعه من أجل مزيد من التحسن.

وقال أحد أطباء الطوارئ إن اللاعب وصل إلى المستشفى وكان قلبه متوقفًا، حيث شخص الأطباء حالته بأنها عبارة عن توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبه على مدار ساعة ونصف حيث كان قلبه لا يستجيب، وعقب إنعاش قلبه، تم نقله للعناية المركزة.

وقال المصدر إن حالته غير مستقرة وغير واع، ولكن هناك خطة وضعها الأطباء وتعمل المستشفى عليها من أجل الاطمئنان على اللاعب وعودته لحالته الطبيعية.

وقد رافقت جماهير الاتحاد اللاعب إلى المستشفى وانتظرت طوال الليل للاطمئنان على رفعت، في وجود محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد.

 وفي سياق متصل، كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على رأس وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر.

وقد رافق الدكتورة صفاء الشريف وفد من الأساتذة بكليه الطب جامعة الإسكندرية علي رأسهم الدكتور علي عبد المحسن عميد كليه الطب الاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب.
وقد التقت الدكتورة صفاء الشريف بوالدة اللاعب وأسرته وأبلغتهم تحيات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأنه يتابع الحالة الصحية للاعب لحظة بلحظة، مؤكدة على حرص صبحي على المتابعة المستمرة للاعب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر الاتحاد السكندري ستاد الاسكندرية مستشفي عناية طبية

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