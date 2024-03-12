إصابة 15 شخص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان القاهرة

تعرض 15 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتحديدا عند الكيلو 90 بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 15 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.