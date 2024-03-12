عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 15 شخص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

تعرض 15 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

محافظ أسوان:توفير جميع السلع بمعارض " أهلاً رمضان "وتوزيع كراتين للمواد الغذائية

رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

حادث 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتحديدا عند الكيلو 90 بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 15 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني.. ويؤكد على الحقوق المشروعة في الدولة المستقلة

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

ترشيحاتنا

أمير كرارة: مش هعتزل الفن.. وهقلل شغل بس

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

لو شاب يعرف بنت ويشجعها على الصلاة هل هذا حلال؟.. رد حاسم من علي جمعة

الإمارات تعلن تكثيف مساعداتها الإنسانية إلى غزة خلال شهر رمضان

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني.. ويؤكد على الحقوق المشروعة في الدولة المستقلة

وقف التصوير.. مي عمر تهدد رامز جلال في "جاب من الآخر"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق آودي RS5 كوبيه وRS Q3 Sportsback في السوق المصري .. صور

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

مشروب رمضاني يعالج الجسم كله حتى البشرة

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ