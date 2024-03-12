الجونة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحدث الشوط الأول من مباراة نادي الجونة ونادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة بتقدم الجونة بهدف نظيف.

ونجح رضا عبد السلام في استغلال الخطأ الدفاعي بالزمالك وسجل هدف الجونة الوحيدة في الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة التى انطلقت في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بإستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي.