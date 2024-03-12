مفاجأة جديدة بشأن حالة أحمد رفعت وهل يعود للملاعب.. تفاصيل

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "الصيام قد يكون السبب".. مدير المستشفى يكشف تطورات حالة أحمد رفعت: قلبه توقف وبدأ يستجيب".

وجاء في التقرير أن هناك ذعر كبير حدث بعد سقوط أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر خلال مواجهة فريقه بالاتحاد السكندري أمس.

وكشفت القناة أن اللاعب تم نقله للمستشفي بعد توقف قلبه، وقال الدكتور محمد كامل مدير عام المستشفى التي يعالج فيها اللاعب أحمد رفعت، إن اللاعب دخل المستشفى بتوقف كامل بنبض القلب.

وأشار مدير عام المستشفى، إلى أنه تم عمل صدمات لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك تم نقله للعناية المركزة، وهناك رعاية مكثفة على اللاعب.

ولفت إلى أن هناك تحاليل تتم للاعب كل ساعة، وأنه من المفترض أن تتحسن الحالة، ولكن يتحدث دون وعي كامل.

وطالب من الجميع بالدعاء له، لأن الحالة كان صعبة للغاية، وأنه بأمر الله سيخرج، وأن ما حدث يصعب حدوثه للاعب كرة قدم.

هل سيعود للملاعب مرة أخرى

وتابع:" ما حدث أمر مفاجأة، وأنه يتم عمل متابعة لمعرفة سبب ما حدث مع اللاعب، وهل ما حدث نتيجة عامل وراثي، وأن قرار عودته للملاعب يكون بعد عمل التحاليل ومعرفة الحالة الصحية".

وأوضح أنه من الممكن أن يكون ما حدث بسبب التغذية للاعب.