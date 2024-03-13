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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عيد عبدالملك: لابد من وجود إسعافات في الملعب فورًا حال حدوث الإصابات

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر أثناء لقاء الاتحاد السكندري كان موقفًا صعبًا، متمنيًا أن يعود اللاعب سالمًا إلى أهله.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنا نلعب كثيرًا في الصيام خصوصا مع منتخب مصر، وأحمد رفعت كان عائد من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة ومن الوارد أن يكون تأثر بعض الشئ بسبب الصيام، لكن التقارير الطبية هي من ستحسم تلك الأمور في النهاية".

وأضاف: "لابد ان يكون هناك اسعافات في الملعب فورًا حال حدوث مثل هذه الحالات، وأن يتم توفير كل الأجهزة الطبية في الملاعب، وأن يكون هناك أطباء مميزين وعلى أعلى مستوى موجودين في عربات الاسعاف داخل الملاعب".

وواصل: "عمر كمال عبدالواحد ليس مدافعًا في الأساس وهو في الأصل يلعب في مراكز الهجوم، وفي مباراة الزمالك شارك كبديل لاعب جناح، ورغم أنه كان ثغرة واضحة فكان يجب تغييره بشكل سريع، لكن كولر لم يقم بأي شئ، وكان هناك أخطاء كثيرة من حراس المرمى سواء مصطفى شوبير أو محمد أبوجبل".

وتابع: "الأهداف التي سجلت في المباراة كانت أخطاء دفاعية غريبة من مدافعي الفريقين داخل الملعب، حتى في لقاء الزمالك والجونة كانت هناك أخطاء من محمود علاء".

وأكمل: "كان هناك أخطاء في تشكيلة الزمالك وكان الفريق يلعب بجناح واحد، والتغييرات لم تكن موفقة أيضا من جانب جوميز، ولابد من الإشادة بمستوى أحمد حمدي الذي كان من أفضل لاعبي الفريق الأبيض أمام الجونة، ويجب أن يلعب كل عنصر في مركزه".

وأشار إلى أن الزمالك من الصعب أن يُتوج بلقب الدوري، وسوف يكتفي بالمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز عليه أن يعمل وفقًا لذلك، وأن يبني فريقا جيدًا مع ضرورة التدعيم بصفقات قوية في مراكز معينة مثل حراسة المرمى والدفاع ومهاجم مميز، وهناك زخم كبير في وسط الملعب. موضحا أن جوميز يعتمد في مركز الجناح على شيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي، والرابع ناصر ماهر.

وأتم: "الزمالك لديه ميزة في فترة التوقف الدولي بوجود كل اللاعبين في فترة التوقف الدولي من أجل اصلاح الأخطاء في المرحلة المقبلة، مع امكانية الاعتماد على احمد حمدي في مركز صانع الألعاب".

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