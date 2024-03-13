عودة للمواجهة .. بايدن وترامب ينتزعان ترشيحات حزبيهما في الانتخابات التمهيدية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه السابق دونالد ترامب ضمنا ترشيح حزبيهما الديمقراطي والجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن تجاوز كل منهما عتبة المندوبين للفوز بترشيحات حزبيهما لمنصب الرئيس، وفقًا لشبكة "سي بي إس".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ترامب انتزع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، ليصبح في منافسة شرسة أمام الرئيس الحالي جو بايدن الذي حصل على ترشيح الحزب الديمقراطي في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وفاز بايدن وترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبيهما في جورجيا وميسيسيبي وواشنطن اليوم.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على فوزه بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي رسميًا، قائلًا إنه يشرفه أن يصبح المرشح المفترض للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس بعد تأمين المندوبين اللازمين للفوز بالترشيح.

وذكر بايدن في بيان: “قبل أربع سنوات، ترشحت للرئاسة لأنني اعتقدت أننا نخوض معركة من أجل روح هذه الأمة.. بفضل الشعب الأمريكي، فزنا بتلك المعركة، ويشرفني الآن أن الائتلاف الواسع من الناخبين الذين يمثلون التنوع الغني للحزب الديمقراطي في جميع أنحاء البلاد قد وضعوا ثقتهم بي مرة أخرى لقيادة حزبنا - وبلدنا، في لحظة أصبح فيها التهديد الذي يشكله ترامب أكبر من أي وقت مضى”.