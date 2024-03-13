عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربات أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة بالقاهرة | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضربات متتالية توجهها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمروجي المواد المخدرة ، حيث حققوا العديد من النجاحات في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الأستروكس - فرد خرطوش وطلقتان).

وضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم (5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه" – 2143 قرص مخدر – طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وكذا ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهم (49 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عاملان وسائق "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وايضا ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (2300 قرص مخدر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته (1050 كيلو جرام لمخدر الهيروين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش الاستروكس القاهرة المخدرات المواد المخدرة مخدر الهيروين مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالقاهرة

إنقاذ مول بالقاهرة الجديدة من حريق بعد اشتعال النيران في مخبز

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. صور

سلاح وذخيرة وممنوعات.. الأمن يحكم قبضته على تجار المخدرات بالقاهرة |صور

النيابة تحقق في إحتراق فرش بضائع و3 سيارات وواجهة عقار بحلوان.. صور

احتراق فرش بضائع و3 سيارات وواجهة عقار في حريق بحدائق حلوان |صور

ضبط شخصين بالقاهرة لترويجهما عبوات لسائل مسيل للدموع عبر "فيس بوك"

«حرامي البالوعات» في قبضة أمن القاهرة

ترشيحاتنا

رسالة تحذير شديدة اللهجة من الأردن لـ نتنياهو

ورقي بنظام الاختيار المتعدد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

قضايا بـ37 مليون جنيه.. ضربات متتالية لتجار الدولار في السوق السوداء| تفاصيل

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية

دعاء النبي عند الإفطار.. 13 كلمة حرص عليها وقت أذان المغرب

للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على حقوق الموظفين حال العجز أو الوفاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ