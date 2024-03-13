ضربات أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة بالقاهرة | صور

ضربات متتالية توجهها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمروجي المواد المخدرة ، حيث حققوا العديد من النجاحات في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الأستروكس - فرد خرطوش وطلقتان).

وضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم (5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه" – 2143 قرص مخدر – طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وكذا ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهم (49 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عاملان وسائق "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وايضا ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (2300 قرص مخدر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته (1050 كيلو جرام لمخدر الهيروين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.