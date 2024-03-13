عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 100 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 104 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 2.035.686 تريليون جنيه  مقابل 2.139.918 تريليون جنيه. 

txt

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

txt

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.08% ليصل إلى مستوى 31329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.88% ليصل إلى مستوى 38299 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.89% ليصل إلى مستوى 13375 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 6867 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 9855 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 6938 نقطة.

البورصة رأس المال السوقي مؤشر الشركات المتوسطة مؤشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

زوج نيللى كريم يرد على تصريحات باسم سمرة .. تفاصيل

ظاهرة جوية تضرب عموم السعودية وتحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني

مدبولي: عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا لمعدلاتها وانحسار السوق السوداء

في جميع البنوك| الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه الآن

الولايات المتحدة ترفض تأمين الاقتراع الميداني للانتخابات الروسية في نيويورك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ