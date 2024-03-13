البورصة تخسر 100 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 104 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 2.035.686 تريليون جنيه مقابل 2.139.918 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.08% ليصل إلى مستوى 31329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.88% ليصل إلى مستوى 38299 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.89% ليصل إلى مستوى 13375 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 6867 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 9855 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 6938 نقطة.