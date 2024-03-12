أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء



استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 32734 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 40092 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 13930 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 7251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10397 نقطة.