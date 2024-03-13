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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أبناء جامعة المنصورة من ذوى الهمم الفائزين بالمراكز الأولي على مستوي الجمهورية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة صباح اليوم أبناء الجامعة من ذوي الهمم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ، في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية  و الإبتكار في الإدارة العامة.

وحضر التكريم الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة  و استشاري الدمج بالمشروع  و مدرب الفريق . 

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة أن الجامعة تولى ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة إهتماما كبيرًا ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم و تدريبهم و دمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، من أجل الإرتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، و ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، و كذلك دورهم الفاعل فى بناء الوطن .

و عبر عن فخره و اعتزازه بأبناءه الذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والإرادة والعزيمة على تحدى الصعاب و تحقيق المستحيل و برهنوا على أن بداخل كل واحد منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز، و استطاعوا أن يحققوا نجاحًا مميزًا بالمسابقة أشادت به الجهات المحكمة المحلية و الدولية

وأكد أنهم مستقبل مصر و فخرها، و أن جامعة المنصورة تسعى دائما لتوفير كل وسائل الدعم والتسهيلات و تذليل الصعاب ، وتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم . 

من جانبه أكد الدكتور محمد عطية على اهتمام الجامعة بملف الطلاب ذوي الهمم ، مؤكدًا علي تقديم كافة سبل الدعم والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم ، و الاهتمام بالتأهيل  و التدريب  و اكتساب المهارات  و الخبرات المختلفة  من خلال مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة  بالجامعة  والوحدات الخدمية بالكليات و إدارة رعاية الطلاب ، لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة ، و تحقيق الدمج المنشود فى المجتمع ، مما كان له أثرا إيجايبا على زيادة نسب  المشاركة لهم في مختلف المجالات و الأنشطة ،  و تميزهم بالحصول على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل .

و تم تكريم الفائزين بالثلاث مراكز الأولى : المركز الأول الطالب / توني ناجي مجدي  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية ، و فازت بالمركز الثالث  زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الآداب .

كما تم تكريم  المتأهلين  للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية  كل من : جنات معوض عبد الخبير  باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق.

جدير بالذكر أن  مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة قام بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية ، و بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية .

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الوحدات الخدمية جامعة المنصورة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب طلاب من ذوى الهمم لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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