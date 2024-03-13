في جميع البنوك| الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه الآن

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024، مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الريال السعودي مسجلا 13.03 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي سجل 12.99 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي كريدي أجريكول وصل إلى 12.97 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المتحد سجل 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.03 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الان





سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 12.91 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 12.90 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 12.90 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 12.90 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 12.86 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل 12.85 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.85 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.84 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12.80 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في في بنك التنمية الصناعية 12.78 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.