التصديري للصناعات الكيماوية يعلن نجاح بعثته لدولتي كينيا وأوغندا

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن نجاح البعثة التجارية التي نظمها بالتنسيق مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات الي دولتي كينيا وأوغندا في الفترة من 3-9 مارس في عقد أكثر من 400 لقاء ثنائي ل 30 شركة بهدف زيادة الصادرات المصرية لكلا البلدين فضلا عن قيام بعض الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كيانات تابعة له لتسهيل حركة التصدير لاسواق هذة الدول والتواجد بأسواقها .



وقال إن هناك خطة ترويجية لعدة دول مستهدفة خلال هذا العام منها الاردن وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية "ان هذا النجاح استند إلي دعم قوي من الجهات المشاركة وعلى راسها التمثيل التجاري المصري بداية من التنسيق مع الوزير المفوض تجاري يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري علي باشا مدير إدارة شئون الدول والمنظمات الأفريقية وكذلك رئيس مكتب التمثيل التجاري بنيروبي المستشار عمرو بكري منذ الترتيبات الأولى للبعثة في مصر وصولا إلى اللقاءات الثنائية في كلا البلدين حيث شارك في اللقاء التحضيري للبعثة مع الشركات المصرية وكذلك اللقاء بالشركات فور وصولها الى كينيا وتقديم مجموعة من النصائح والارشادات المؤثرة في اللقاءات الثنائية وكذا التواجد معها أثناء اللقاءات الثنائية ودعم تواجدها هناك، نفس الأمر في أوغندا حيث تمت المتابعة مع السكرتير الأول التجاري محمد علي لإدارة شئون الدول والمنظمات الأفريقية و أحمد سيف النصر المستشار التجاري والرئيس السابق لمكتب التمثيل التجاري في كمبالا بأوغندا مشيرا إلي مشاركة المكتب وممثلي الجالية المصرية للوفد في كافة تفاصيل الإعداد بالبعثة مع تقديم كامل الدعم لهم.



وأكد دور مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي شارك في تقديم الدعم للشركات المصرية المشاركة وتوفير الرعاية والدعم اللوجيستي للبعثة بالتعاون مع البنك التجاري الدولي CIB .



ومن جانبه افاد دكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بأن البعثات الترويجية تعد أحد اهم اساليب الترويج والتعريف بالمنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية ويتم من خلالها تكثيف التعاون مع الكثير من الجهات مثل التمثيل التجاري بنك cib كينيا لتقديم الحلول المالية والتمويلية وشركة ITL لتقديم حلول الشحن واللوجستيات.



وأشار إلي الدور الذي قام به مشروع تطوير التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية والذي يهدف لزيادة صادرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.



قال جمال الدين ان المجلس اعد خطة ترويجية لعدة دول مستهدفة خلال هذا العام منها الاردن وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار.



وأشار رئيس التصديري لمواد البناء ان البعثة تعددت فيها قطاعات مواد البناء لتغطي معظم المنتجات ذات الطلب في الدولتين مثل الرخام والجرانيت، السيراميك، تشكيل المعادن، الابواب والشبابيك والتجاليد الألومنيوم، الإنترلوك، اغطية الصرف، المقاولات، والمواد العازلة ومنتجات صيانة الطرق ممثلة في 10شركات مصرية اخذت على عاتقها التواجد بأسواق شرق افريقيا ومنها من بدأ بالفعل خلال أيام البعثة اتخاذ اللازم لإنشاء كيانات تابعة لهم لتسهيل حركة التصدير وتأكيد التواجد بهذة الدول.



وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان الأعداد للبعثة استغرق ثلاث اشهر، معربا عن سعادته بالنتائج المبدئية التي أسفرت عنها البعثة من عقد صفقات مبدئيه سوف تدخل حيز التنفيذ بمتابعة الشركات كل في تخصصه حيث اجرت الشركات اعداد كبيرة من اللقاءات سواء التي تم الترتيب لها من قبل المجلس أو تلك التي قاموا بترتيبها بالتواصل مباشرة مع العملاء قبل انطلاق البعثة علي نحو فردي وبمجهود ذاتي.



قال إنه تم الترتيب لعدد من الحملات الاليكترونية للترويج للبعثة قبل انطلاقها وهي ما ساهمت في استقطاب شريحه كبيرة من المشترين الزائرين للقاء الشركات المصرية.

وأشار مجيد إلى الدراسات التي أعدها المجلس قبل البعثة خاصة أنه تقدم للبعثة أكثر من 70 شركة تقريبا تم اختيار 20 منها فقط بالنسبة لقطاع الكيماويات والاسمدة، من أعضاء المجلس وذلك بعد استطلاع السوق ومعرفة احتياجاته أما بالنسبة لأوغندا فقد وضح الاحتياج الواضح لعدد من المنتجات أهمها الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الزراعة بوجه عام وهو ما سيتم التركيز عليه في العام المقبل وذلك لكون كينيا وأوغندا أحد أهم الدول الافريقية وكلاهما بوابتين للدول الحبيسة المجاورة لهم.



وأوضح يحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن القطاعات المشاركة من المجلس تمثلت في كافة منتجات البلاستيك والمطاط والمواسير واليوبي في سي ومواد التعبئة والتغليف وكربونات الكالسيوم والمواد المالئة والمواد العازلة والمنظفات ومواد العناية بالسيارات وطلاء السيارات والاخشاب ومواد التعقيم.



ومن جانبه أعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن سعادته بتقديم الدعم اللازم لمشاركة 30 شركة مصرية في البعثة التجارية المصرية إلى دولتي كينيا وأوغندا بهدف زيادة صادراتهم. كما أشار إلى أن المشروع يفخر بشراكته مع كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لدعم الشركات المشاركة من خلال ترتيب الاجتماعات الثنائية بين العملاء المحتملين والشركات المصرية، ودعم الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء، وتوفير مناخ ملائم ومشجع للمُصدرين في مصر، ومساعدتهم في الوصول إلى الأسواق العالمية الجديدة لتحقيق رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.



ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%. وبحسب الجهاز، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%.، فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.



وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022، جاء الورق بقيمة 43.4 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار، ومصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار، وصابون بقيمة 20.1 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.



يذكر أن الوفد المصري المكون من 30 شركة مصرية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد/ المدير التنفيذي للمجلس ويحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي ومن مجلس مواد البناء والحراريات أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي وعمر منصور وريم محمد من الفريق التنفيذي ومن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأستاذ وليد الزمر مستشار التجارة والترويج بمشروع تريد والدكتورة أمل غزال من شركة أي تي ال للشحن واللوجستيات.