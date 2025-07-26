فقدنا فنانًا لن يتكرر.. هيفاء وهبي تنعي زياد الرحباني

نعت الفنانة هيفاء وهبي، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتبت هيفاء وهبي على حسابها الشخصي بموقع إكس: “زياد الرحباني، فقدنا فنانًا لن يتكرر، سبق عصره وآثر بأجيال، خالص التعازي للسيدة فيروز، لشقيقته ريما، لعائلته، ولكل من أحب فنه الحر والصادق، نفسك بالسما زياد”.

موعد ومكان عزاء زياد الرحباني

يقام عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني أيام الاثنين والثلاثاء المقبلين فى صالون كنيسة رقاد السيدة فى بيروت ، ويشيع جثمانه صباح يوم الاثنين.

ورح الفنان زياد الرحباني عن عالمنا صباح اليوم، و ابن الفنانة فيروز عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد المستشفيات في بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أبرزها قناة الجديد، أن وفاة الفنان زياد الرحباني، جاءت؛ بسبب تدهور حالته الصحية، وتحديدا بسبب مشاكل في الكبد، تفاقمت في آخر 15 يوما قبل الوفاة التي جاءت بشكل طبيعي.