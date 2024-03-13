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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجلاش بالكاستر على قد الأيد

جلاش بالكاستر
جلاش بالكاستر

الجلاش الحلو بالكاستر من أشهى الوصفات التي تقدم على المائدة بعد افطار رمضان، حيث بدأت المطاعم تقديمه ولكن بتكاليف مرتفعة، رغم توافر المكونات في كل منزل لذلك يمكن تحضيره بسهولة.

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مقادير الجلاش بالكاستر

لفه جلاش

معلقتين كبار بودره كاستر

معلقتين كبار سكر

كوب حليب

زبده

طريقه تحضير الجلاش بالكاستر

1- نضع الكاسترد البودرة مع الحليب والسكر ونقلبهم علي البارد لحد مايذوب الكاسترد مع السكر خالص.

2- نضع الحلة علي نار هادئة لحد مالقوام يتقل ونرفعه من علي النار ونتركه يبرد شويه.

3- نجهز صينية وندهنها زبدة ونفرد نصف لفة الجلاش وندهن بين كل طبقة والتانية زبدة سايحة.

4- نضيف طبقة الكاستر ثم نضيف نصف لفه الجلاش الاخري مع دهن بين كل طبقة والثانية زبدة.

5- ندخله فرن سخن علي درجة حراره 180 لحد مالوش يحمر ولونه يبقي ذهبي نخرجه ونسقيه شربات بارد ونغطيه لحد ما يبرد ونقطعه ونقدمه .

جلاش بالكاستر 
الجلاش الجلاش الحلو طريقة تحضير الجلاش طريقة عمل الجلاش مقادير الجلاش

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