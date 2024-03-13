عدوان أمريكي بريطاني.. استهداف مطار الحديدة الدولي بـ3 غارات

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن استهجف مطار الحديدة الدولي بـ3 غارات.

وفي وقت سابق؛ أعلن ضابط يمني كبير في القوات المشتركة أن سلسلة ضربات جوية سددتها طائرات أمريكية وبريطانية مساء أمس الأول، الاثنين، على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، قد أوقعت 11 قتيلا و14 جريحا، بينهم أربعة وصفهم بأنهم من الخبراء.

وقال الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الضربات أصابت أهدافا "عالية المخاطر"، مشيرا إلى نجاحها في تدمير منصات صواريخ إستراتيجية ومنصات مسيّرات كانت معدة للإطلاق.

وتحدث المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه عن غارات أعلنت عنها قناة المسيرة التابعة للحوثيين باليمن مساء الاثنين، إذ قالت إن تسع غارات أمريكية بريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة.

وأوضحت أن ثلاث غارات استهدفت منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة، كما استهدفت أربع غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف.

وذكر التلفزيون اليمني في وقت لاحق أن غارتين استهدفتا منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة أيضا.