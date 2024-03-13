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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المساعدات الجوية تدمر ألواح الطاقة الشمسية فوق مستشفى المعمداني بغزة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ألواح الطاقة الشمسية فوق مستشفى المعمداني بغزة تعرضت للتدمير وذلك جراء سقوط صناديق مساعدات جوية عليها.

فيما نجحت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، في تنفيذ 7 عمليات إنزال جوي جديدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

يأتي ذلك في إطار استمرار تقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء خلال شهر رمضان المبارك بحسب ما ذكرت قناة المملكة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيانها “ شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى 3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا”.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة من جراء الحرب في القطاع.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42 إنزالا جويا أردنيا، و54 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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