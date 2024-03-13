عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تعلن 8 قرارات جديدة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها

صدى البلد

في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات.

 

القرارات التي وافق عليها المجلس كالآتي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

-كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال 31 أكتوبر 2024.

ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر 2023، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من 7 مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر"، الممول بمنحة قيمتها مليونا يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. كما وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة الـ ٢٠ لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. ويُسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل الهيئة، بالنظر إلى أهمية الدور التنموي للهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان عبر توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.

-وافق مجلس الوزراء، بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، لضمان التشغيل الأمثل لها، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريرا، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً، كما يشهد المستشفى إجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنوياً في عدة تخصصات.

-الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيسي له، بما يسهم في تعظيم دوره كقناة مُنظِمَة لصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف اموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.  

-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/2/2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 28 مشروعًا، لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة دمياط.

-وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

ما هو فضل قيام الليل في رمضان؟.. علي جمعة يوضح أسراره

المعدن الأصفر يهبط.. أسعار الذهب ثالث أيام رمضان

الحكومة تعلن 8 قرارات جديدة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها

يونيسيف: يجب وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية الأرواح وإنهاء المعاناة

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك لسماع الشهود

آيات السجدة بالترتيب في القرآن وكيف تؤدي سجدة التلاوة؟ هذه أسهل طريقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السند المبدع.. رانيا محمود ياسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

الحق احجز| وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل من الإسكان.. التفاصيل وشروط التقديم

أحدثها إمبراطورية ميم.. نشوي مصطفي تسترجع ذكرياتها بمشاركة خالد النبوي

فيديو

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ