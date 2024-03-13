دمياط.. إزالة 3 حالات تعدِ على أملاك الدولة بكفر سعد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة ٣حالات تعدى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز كفر سعد على مساحة ١٣٤متر مربع.

وفى هذا السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ١٦٥ حالة على مساحة ١٢٨١٠.٧٥ متر مربع و ١٤ فدان و١٢ قيراط و١٧ سهم ..

وأشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.