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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أصحاب الحق في الضبط القضائي لجرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة.. القانون يحددهم

حيوانات خطرة
حيوانات خطرة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المسؤلين عن عملية الضبط القضائي في إثبات جرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة فيما يلي:

 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

تنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.


كما مادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة  فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

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