منتخب الجودو يحصد 3 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الأفريقية

توج عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب الوطني للجودو، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كجم، بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وحصد عبد الرحمن محمد الميدالية الذهبية بعد الفوز على زميله لاعب المنتخب عمر محمد في المباراة النهائية، والذي توج بالميدالية الفضية والمركز الثاني.

ووصل عبد الرحمن محمد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل الجابون في الدور قبل النهائي، فيما تأهل عمر محمد على حساب بطل النيجر في الدور نفسه.

وعلى مستوى السيدات حصدت فريدة مجدي لاعبة المنتخب الوطني صاحبة الـ18 عاما، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم، وذلك بعد الفوز على لاعبة منتخب أنجولا في مباراة المركز الثالث.

وكان عادل حمادة لاعب منتخب الجودو قد حصد الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم، ليرفع اتحاد الجودو رصيده حتى الآن إلى 3 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية.

وتمكن عادل حمادة صاحب الـ22 عاما من الفوز في مباراة تحديد الميدالية البرونزية على بطل نيجيريا ليتمكن من حصد المركز الثالث بمنافسات الجودو.

وارتفع رصيد البعثة المصرية حتى الآن إلى 103 ميدالية بواقع 61 ذهبية و22 فضية و20 برونزية، تحتل بهم صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وتضم قائمة منتخب للجودو كلًا من:”عادل حمادة وزن 60 ك، كريم أحمد وزن 66 ك، عبد الرحمن محمد وزن 81 ك، علي حازم وزن 90 ك، محمد عبدة مسعود وزن 109+، عمر سامي وزن 81 ك، هادي حسين وزن 100ك، كريم صبحي وزن 100ك، زياد أيمن وزن 90ك".

بالإضافة الى قائمة السيدات كلًا من:”نورا أحمد وزن 48 ك، تسنيم رشدي وزن 57 ك، حنين حسن وزن 57 ك، فاطمة محمد وزن 63ك، فريدة مجدي وزن 70ك، ايه إيهاب وزن 78 ك، صفا سليمان وزن 78+ ك، فرح علي وزن 78+ك".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من” السيد محمد ابو ميدان، وعاطف مصطفى، يوجو كادوتا، ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.

ويشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة في البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.