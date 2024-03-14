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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. نجم المغرب يتصدر قائمة المرشحين للعودة مجددا للنادي الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تصدر اللاعب المغربي  بدر بانون  قائمة المرشحين للعودة مجددًا إلى النادي الأهلي  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب إبراهيم عبد الجواد : مفاجأة بدر بانون يتصدر قائمة المرشحين للعودة مجددًا إلى النادي الأهلي .


وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

 

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

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