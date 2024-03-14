أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المحلية اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ حيث أظهرت بيانات الأسعار وفق مركز معلومات مجلس الوزراء زيادات في أسعار الخضر والفاكهة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: ٩.٥١ جنيه بزيادة ٩٠ قرشا.

سعر كيلو البطاطس: ١٣.٧٠ جنيه جنيه بزيادة ١٣ قرشا.

سعر الليمون: ٢٥.٣٨ جنيه بزيادة ٤١ قرشا.

سعر كيلو البامية: ٤٠.٦٤ جنيها بزيادة ٢٠٠ قرشا.

سعر كيلو الملوخية: ١٧.٥٢ جنيه بزيادة ٥٨ قرشا.

سعر كيلو الكوسة: ١٥.١٩ جنيه مرتفعا 10 قروش.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز البلدي: ١٤.٧٨ جنيها متراجعا ٦٦ قرشا.

سعر كيلو التفاح المصري: ٣٦.٦٣ جنيها بزيادة ١٨٠ قرشا.

سعر كيلو الخوخ: ٢٨.٩٦ جنيه مرتفعا ٢١ قرشا.

سعر كيلو البرقوق: ٣٣.٢١ جنيها مرتفعًا ١١٥ قرشا.