سقوط ضحيتين والأمن يتدخل .. القصة الكاملة لاشتعال مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج الجديدة

شهدت منطقة سوهاج الجديدة مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق خرطوش وجروح قطعية، نتيجة خلافات مالية بينهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين من أبناء عمومة، يقيمون بمركز المنشاة، وهم:" الطرف الأول علاء ف.ا.م، 42 عامًا، سائق، مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيسر والقدم اليمنى- نجله وليد، 18 عامًا، عامل، مصابًا بجروح قطعية بالذراعين".

الطرف الثاني:" صادق ح.م.م، 60 عامًا، عامل_ نجله حربي، 29 عامًا، عامل"، تم نقل المصابين من الطرف الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، حيث عُثر بحوزة الثاني من الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الواقعة سلاح ناري خرطوش، كما ضُبط بحوزة والده سلاح أبيض (سكين).

وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب، وأقر الطرف الأول بأن الطرف الثاني تسبب في إصابتهم باستخدام الأسلحة المضبوطة، وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.