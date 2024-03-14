بسعر 27 جنيها للكيلو.. توزيع 135 طن سكر على المواطنين بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار.



وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم توزيع كمية قدرها 37 طنا و 500 كيلو بالقناطر الخيرية و5 أطنان بشبين القناطر و3 أطنات بقليوب و19 طنا و900 كيلو بحي شرق شبرا و27 طنا و 750 كيلو بطوخ و16 طنا ببنها و15 طنا و250 كيلو بقها و4 أطنان بكفر شكر و6 أطنان و500 كيلو بحي غرب شبرا.



وتابع وكيل الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي الكميات حتى أمس بلغت 135 طنا تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.