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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر.. مظاهر تعبر عن وحدة الشعب المصري

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبلت محافظة البحر الأحمر شهر رمضان المبارك بمظاهر تعبر عن وحدة الشعب المصري وتعايشه السلمي بين مختلف الطوائف الدينية، حيث شهدت الأماكن المختلفة بالمحافظة استعدادات مميزة لاستقبال هذا الشهر الفضيل.

بدأت الفعاليات بتعليق زينة وفوانيس رمضان على أبواب الكنائس، حيث قام القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة بتنظيم هذه البادرة الرمضانية للعام الخامس على التوالي. وقد لاقت هذه المبادرة استحسان السكان المحليين وأثارت حالة من الفرحة والتقارب بين أبناء الوطن.

ومن المظاهر الأخرى التي لفتت الأنظار في شوارع الغردقة، قام أحد الأقباط بتنظيم مائدة إفطار رمضانية ضخمة، معبراً عن روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع المصري في هذا الشهر الكريم.

تعتبر هذه المبادرات جزءاً من التراث الشعبي في مصر، حيث يقوم الناس بتبادل التهاني والمشاركة في لحظات الفرح والتقارب خلال شهر رمضان المبارك. ومن الملاحظ أن هذه الفعاليات تلقى استحساناً كبيراً من المواطنين بمختلف أطيافهم الدينية.

لا يقتصر الاحتفال بشهر رمضان على التقاليد الدينية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل أيضاً الجوانب الثقافية والفنية، حيث تم تركيب أكبر فانوس وهلال رمضان في شوارع مدينة الغردقة، مما أضاف جواً من البهجة والسرور للمكان.

يشكل هذا الاحتفال جزءاً من الروح الرمضانية التي تعم البلاد، وتجسد تراثاً ثقافياً يتسم بالتعايش والتضامن بين مختلف أفراد المجتمع. وبهذه الطريقة، يستمر الشعب المصري في بناء جسور الود والمحبة بين أبناء الوطن، مؤكداً على قيم التسامح والتعايش التي تشكل روح الهوية المصرية.

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