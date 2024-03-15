محمود عبدالمغني: شخصية عبدالله فيها مفاجآت كتيرة وهخلص تصوير مع كوبرا منتصف رمضان| حوار

عادة ما نجد فى كل جيل الكثير والكثير من نجوم الفن والذين يتواجدون على الساحة الفنية وينتشرون فى كثير من الأعمال ولكن فى كل جيل نجد نجم يلقب بالمشخصاتي ، يقدر يقنعك بكل شخصية بيقدمها ويجعلك تتفاعل مع الأحداث والشخصية، وهذا أمر سهل جدا بالنسبة للفنان محمود عبد المغني الذى يشارك فى بطولة مسلسل بـ100 راجل ومسلسل كوبرا مع محمد عادل إمام، بالإضافة إلى مشاركته كضيف شرف فى مسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق



في البداية ما الذى شدك في شخصية عبدالله التي تقدمها في مسلسل بـ100 راجل

الذي شدني وشجعني لتقديم هذه الشخصية هو اختلافها عن أي شخصية قدمتها من قبل، فشخصية عبدالله عندما قرأتها لأول مرة أعجبت بها جدا وممكن كمان أقول أنى "أغرمت" بها لكونها مختلفة تماما وبها تفاصيل تشجع أي ممثل على خروج موهبته في كثير من المشاهد.





وماذا عن كواليس العمل مع سمية الخشاب؟

سمية الخشاب دي خلاص بقيت بقول لها "غالية" وهي اسم الشخصية التي تقدمها في المسلسل ، وهي فعلا غالية علينا كلنا ومسلسل بـ100 راجل من أفضل الكواليس التي عشتها على مدار تاريخي الفني فجميعنا نعمل داخل اللوكيشن كأسرة واحدة وهذا ما يظهر على الشاشة.

ما هي أصعب المشاهد التي قمت بتصويرها في هذا المسلسل وكيف كانت وجه الصعوبة بها؟

كل مشهد أقوم بتصويره داخل أي عمل بيكون صعب لأنه بيحتاج مني مذاكرة قبل التصوير وبروفات كثيرة مع باقى النجوم ، وبعد ذلك نصوره في وقت طويلا لدرجة أن هناك مشاهد ممكن تستغرق ساعات كثيرة في التصوير فلا يمكن أن أحدد مشهد بعينه وأشاور عليه كأنه هو الأصعب ولكن كل مشهد أقوم بتصويره بالنسبة لى هو صعب إلى أن أجسده أمام الشاشة وينال اعجاب الجمهور.





محمود عبد الغني كثير يعتبره رمانة ميزان الأعمال الفنية سواء على المستوى السينما أو الدراما فما رأيك؟

الحمد الله دي نعمة كبيرة أن هناك أشخاصا يرون مدى الجهد المبذول في أي عمل لكي يظهر على الشاشة في أفضل صورة وأنا كمحمود عبد الغني دائما ما أسعى إلى التغير فلابد على أي ممثل أن يجدد من نفسه سواء في الأداء أو في نوعية الأدوار التي يقدمها لأن الفنان عندما يحصر نفسه في دور أو أثنين ليقدمهم أمام الشاشة أكبر غلط على مستقبل أي فنان لذلك أحرص دائما في اختياراتي على التنوع وموسم رمضان الحالي أكبر دليل.





معنى كدة إن شخصيتك في مسلسل كوبرا مختلفة عن عبدالله ؟

بالتأكيد لا يوجد مقارنة بين العملين فهنا أجسد شخصية عبدالله الشخص الذى يقع في حب غالية أنما مع محمد عادل إمام أجسد شخصية أخرى تماما سوف تكون مفاجأة للجمهور.





وماذا عن ملامح شخصيتك في مسلسل كوبرا؟

لا أستطيع أن أقول تفاصيل شخصيتي في المسلسل لكونه لم يبدأ عرضه حتى الآن ولكن ما أستطيع قوله أنني في هذا العمل سوف أظهر على الشاشة بشخصية ستكون مفاجأة للجمهور لم تقدم من قبل.



مشاركتك فى مسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق مختلفة حدثنا عنها



مسلسل صيد العقارب تجربة مختلفة عني تماما، لأول مرة أشارك كضيف شرف فى عمل دراما وحبيت التجربة أكثر وأكثر بسبب غادة عبد الرازق فهي فنانة مريحة فى التعامل وأتمنى تقديم عمل أخر معها.





وماذا عن انتهاء التصوير؟

مازالت أقوم بتصوير مشاهدي سواء في مسلسل بـ100 راجل أو كوبرا ومن المفترض أن يستمر التصوير في العملين حتى منتصف الشهر الكريم

أيهما تفضل.. التصوير في شهر رمضان أم الإجازة؟

أنا كنت أتمنى أن أنتهى من تصوير المسلسلات التي أشارك فيها في الشهر الكريم، ولكن هذا لم يحدث بسبب دخولنا التصوير متأخر عن باقى المسلسلات ولكن أنا أحب جدا أن أقضى أيام رمضان مع العائلة وهذا لم يحدث لذلك لست في أحسن حالتي خلال هذه الفترة.





وماذا عن طقوسك خلال شهر رمضان؟

لا يوجد طقوس في رمضان بسبب ساعات التصوير المستمرة، فلم أقم بعمل أي شيء سوى التصوير سواء قبل الفطار أو بعد الفطار أو حتي وقت السحور فنحن الآن ما يهمنا هو الانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل في الوقت المحدد لنا وهو منتصف الشهر الكريم.





بعد كوبرا وبـ100 راجل ماذا عن الجديد الذى تحضر له خلال الفترة القادمة؟

لا أحضر حاليا لأى عمل أخر فبعد انتهائي من تصوير بـ100 راجل وكوبرا سوف أحصل على إجازة وأصطحب عائلتي للسفر وقضاء بعض من الوقت معهم لتعوضيهم عن فترة غيابي الماضية.

