عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تعلن بيع أذون خزانة بـ60 مليار جنيه بفائدة تجاوز 30%

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 182 وو 364 يوما بقيمة إجمالي تبلغ 60 مليار جنيه، والتي طرحها نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف طرح أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه  وأجل 364 يوما بنفس القيمة. 

وصل إجمالي العروض المقبولة لـ 364 يوما نحو 217.9 مليار جنيه تضمنت 519 عرضا مقدما من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية بعائد أدني 30.141% في المتوسط و أقل عائد نسبة 27% وأعلي عائد بنسبة 30.501%

وبلغ إجمالي العروض المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 130.603 مليار جنيه بإجمالي 614 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية بمتوسط سعر فادة 30.62% وأقل سعر بنسبة 35.99% وأعلي سعر 35.99%.

وسجلت جملة العروض المقبولة من أجل 364 يوما بقيمة 217.9 مليار جنيه،شملت 519 طلبا للاستثمار بأدني سعر فائدة 27% و أعلي عائد 30.5021% و متوسط سعر فائدة نسبته 30.141%.

وصل حجم أذون الخزانة من أجل 46.8 مليار جنيه  بإجمالي 259 عرضا مقدما من المؤسسات المالية والمستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.912% وأقل سعر فائدة 328.% وأعلي سعر نسبته 30.251%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

أسرة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تعلن موعد الجنازة والصلاة عليها

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

ترشيحاتنا

بن جفير يهاجم الإدارة الأمريكية بسبب العقوبات ضد المستوطنين

رسميا ولأول مرة.. انخفاض أسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 في مصر

بيع محمد صلاح الصيف المقبل الخيار الأفضل لليفربول.. هل السعودية وجهته القادمة؟

حظر لعب القمار في شهر رمضان المبارك.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

اجتماع طارئ بالصومال بعد سيطرة الشباب على 5 مدن في أسبوع

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان بالإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

السوشيال ميديا مقلوبة.. مفاجأة في وفاة حبيبة الشماع تثير الجدل

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

فيديو

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ