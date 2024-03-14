المالية تعلن بيع أذون خزانة بـ60 مليار جنيه بفائدة تجاوز 30%

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 182 وو 364 يوما بقيمة إجمالي تبلغ 60 مليار جنيه، والتي طرحها نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف طرح أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه وأجل 364 يوما بنفس القيمة.

وصل إجمالي العروض المقبولة لـ 364 يوما نحو 217.9 مليار جنيه تضمنت 519 عرضا مقدما من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية بعائد أدني 30.141% في المتوسط و أقل عائد نسبة 27% وأعلي عائد بنسبة 30.501%

وبلغ إجمالي العروض المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 130.603 مليار جنيه بإجمالي 614 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية بمتوسط سعر فادة 30.62% وأقل سعر بنسبة 35.99% وأعلي سعر 35.99%.

وسجلت جملة العروض المقبولة من أجل 364 يوما بقيمة 217.9 مليار جنيه،شملت 519 طلبا للاستثمار بأدني سعر فائدة 27% و أعلي عائد 30.5021% و متوسط سعر فائدة نسبته 30.141%.

وصل حجم أذون الخزانة من أجل 46.8 مليار جنيه بإجمالي 259 عرضا مقدما من المؤسسات المالية والمستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.912% وأقل سعر فائدة 328.% وأعلي سعر نسبته 30.251%.