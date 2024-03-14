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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 .. صراعات تواجه حمادة هلال بعد شنق عائشة في الحلقة الخامسة

صدى البلد

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" تصاعدا في الأحداث والتشويق، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة في صراعه ضد الجن صخر (دياب) والدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب).

بدأت الحلقة بمواجهة عنيفة بين صابر المداح والجن صخر، حيث حاول صخر إيذاءه لكن والدته (حنان سليمان) تدخلت لإنقاذه.

يحاول الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) حل المشاكل بين صابر المداح وزوجته رحاب (هبة مجدي) بعد خلافات نشأت بينهما بسببه.

تبدأ كاسيا مديرة شركة السوشيال ميديا (مي سليم) في استغلال زوج هبة (هلا السعيد) التي هربت من مستشفى المجانين بعد إغواء الجن لها بقتل والدتها ووالدة صابر المداح في الموسم السابق، لاستخدامه كبلوجر ضد حمادة هلال مقابل مبلغ مالي كبير.

يدخل الدكتور سميح لمقابلة عائشة (بسمة ماهر) في السجن، بينما يدخل صابر في مشاجرة مع رحاب وتعده بعدم مقابلة سميح مرة أخرى، ويواصل حمادة هلال البحث عن طلاسم البردية التي عثر عليها في كوم الشقافة، ويخبره أحد الأشخاص الأثريين أن الشعار الموجود على البردية عثروا عليه في هرم مدفون تحت الأرض.

تستدعي الشرطة صابر المداح ليتحدث مع عائشة المحبوسة لمعرفة تفاصيل قتل طفلتها وطبخ جثتها، وعندما يدخل غرفة حبسها يجدها ماتت شنقا بعد لقائها مع الدكتور سميح.

يظهر تامر شلتوت لصابر المداح ويخبره أن البوابات التي خرج منها صخر في أسوان هي نفس البوابات التي ستشهد نهاية صخر.

وفي رحلة المداح لفك طلاسم البردية يجد هناك صدفة شخص يدعى عم خضر (محسن محي الدين) المسؤول عن حراسة الهرم ويقوم بارشاده على سرداب أسفل الارض يجد فيه قلادة مضيئة لحمايته من الجن صخر.. وتنتهي الحلقة بظهور جيش من الأشخاص على الخيول ويرددون جملة "النصر يا مداح".

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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