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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق يصاب بـ ارتجاج في المخ

أحمد رزق
أحمد رزق

بدأت الحلقة ٤ من مسلسل بيت الرفاعي بـ فلاش باك من أحداث العمل، والتي أظهرت “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وابن عمه “فاروق الرفاعي” اثناء طفولتهما، وهما يلعبان بكرة قدم، وعندما قام بشوط الكرة تسبب في وقوع “فاروق” على حجر، على رأسه مما تسبب في إصابته بإرتجاج في المخ.

وذهب “محمود الرفاعي” وابنه “ياسين” مسرعين إلى المستشفى لمعالجة اصابة “فارووق”، واخبروه بأنه يجب تلقي العلاج اللازم بعد عمل اشعة مقطعية بالرأس، مما أثار قلق عمه “محمود” عليه، خاصة وانه يتولى تربيته بعد وفاة والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. أمير كرارة يتورط في قتل والده ويهرب من الشرطة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. أمير كرارة يبحث عن مكان للاختباء

بدأت الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي بمحاولة ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ان يجد مكان ليختبئ فيه هو وابنته بعد هروبه من الشرطة، لتورطه فى قتل والده ولكنه أثناء سيره فى الشارع يقطع طريقة شابان ويأخذان منه كل الأموال التى يمتلكها تحت تهديد السلاح.

 

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة فقد تورط أمير كرارة، في قتل والده إثر مشادة كلامية بينهما، بعدما قرر منح لقب الكبير لـ “فاروق الرفاعي” أحمد رزق.

 

القرار أثار غضب “ياسين” وشقيقه “يحيي” تامر نبيل، فدخل  “ياسين” في مشادة كلامية.

 

يشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أحمد رزق أرتجاج في المخ الفنان امير كرارة مسلسل بيت الرفاعي

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