مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. أمير كرارة يتورط في قتل والده ويهرب من الشرطة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة فقد تورط أمير كرارة، في قتل والده إثر مشادة كلامية بينهما، بعدما قرر منح لقب الكبير لـ “فاروق الرفاعي” أحمد رزق.

القرار أثار غضب “ياسين” وشقيقه “يحيي” تامر نبيل، فدخل “ياسين” في مشادة كلامية

مع والده أصيب على أثرها بوعكة صحية ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ويدخل جميع أفراد الأسرة على صوت ياسين ووالده ليتفاجأوا بذهول ياسين أمام والده الميت.

استطاع ياسين "امير كرارة" الهرب من الشرطة بمساعدة شقيقة يحيي.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مشوقة، فبعد شجار "ياسين" مع والدة بسبب تجارته في الأثار، أنفعل الأخير عليه وسقط ميتا.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، بظهور بتشاجر الدكتور ياسين "أمير كرارة" مع زوجته، وطلب منها أن تعامل ابنتهما بشكل أفضل وألا تكشف لها عن أمور لا يجب معرفتها.

فيما يتاجر أحمد فؤاد سليم في الأثار، وطلب من نجله رؤوف "أحمد رزق" أن يذهب ليحضر بعض "المساخيط"ويبيعها.

وتعاني ملك قورة شقيقة أمير كرارة من مرض الهيموفيليا، وهو مايجعلها حزينة لانها تشعر بكونها لاتعامل كباقي البنات في العائلة ولكن "كرارة" يطيب خاطرها ويخبرها بأنها ليس بها شئ ويجب أن تعيش حياتها بشكل عادي".

اجتمع أحمد فؤاد سليم بأبنائه وأخبرهم بأنه سيموت قريبا وأعلمهم بمن يدير أمور عائلة الرفاعي من بعده وأخبرهم أن فاروق "أحمد رزق" ابن عمهم هو المتحكم بكل شئ، وهو الأمر الذي أغضب ياسين.

يشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.