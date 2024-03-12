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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعى، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON فى تمام الساعة 9:00 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مشوقة، فبعد شجار "ياسين" مع والده بسبب تجارته في الآثار، انفعل الأخير عليه وسقط ميتا.

 

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، بتشاجر الدكتور ياسين "أمير كرارة" مع زوجته، وطلب منها أن تعامل ابنتهما بشكل أفضل وألا تكشف لها عن أمور لا يجب معرفتها.

 

فيما يتاجر أحمد فؤاد سليم في الأثار، وطلب من نجله  رؤوف "أحمد رزق" أن يذهب ليحضر بعض "المساخيط" ويبيعها.

وتعاني ملك قورة شقيقة أمير كرارة من مرض الهيموفيليا، وهو مايجعلها حزينة لأنها تشعر بكونها لا تعامل كباقي البنات في العائلة ولكن "كرارة" يطيب خاطرها ويخبرها بأنها ليس بها شيء ويجب أن تعيش حياتها بشكل عادي".

 

اجتمع  أحمد فؤاد سليم بأبنائه وأخبرهم بأنه سيموت قريبا وأعلمهم بمن يدير أمور عائلة الرفاعي من بعده وأخبرهم أن فاروق "أحمد رزق"  ابن عمهم هو المتحكم بكل شيء، وهو الأمر الذي أغضب ياسين.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.


تفاصيل شخصية أمير كراة في بيت الرفاعي

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

أحمد فؤاد سليم النجم أمير كرارة مواعيد عرض بيت الرفاعي أمير كرارة رحاب الجمل يقدم

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