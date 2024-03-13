مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. أمير كرارة يبحث عن مكان للاختباء

بدأت الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي بمحاولة ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ان يجد مكان ليختبئ فيه هو وابنته بعد هروبه من الشرطة، لتورطه فى قتل والده ولكنه أثناء سيره فى الشارع يقطع طريقة شابان ويأخذان منه كل الأموال التى يمتلكها تحت تهديد السلاح.

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة فقد تورط أمير كرارة، في قتل والده إثر مشادة كلامية بينهما، بعدما قرر منح لقب الكبير لـ “فاروق الرفاعي” أحمد رزق.

القرار أثار غضب “ياسين” وشقيقه “يحيي” تامر نبيل، فدخل “ياسين” في مشادة كلامية.

يشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.