بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة عصرية، حيث اتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

أتسمت إطلالة هبة مجدي الأخيرة بأنها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.