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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب الصفقات

الزمالك
الزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن الأولوية دائمًا لمنتخب مصر عن أي نادٍ، لكن الأفضل دائما وجود توافق مع الأندية، مشيرا إلى أنه قد يكون من الصعب قيام حسام حسن باستدعاء بعض العناصر مثل عمر كمال وأحمد فتوح.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية: "قد يكون هناك أسباب في رأس حسام حسن وراء استبعاد بعض اللاعبين، وحال مطالبته بضمهم سوف يعاند".

وأضاف: "محمد هاني من العناصر الجيدة، وحسام حسن لن يستمع لأي شخص يتحدث معه عن اختيار أو استبعاد لاعبين، وبالتأكيد المدير الفني لديه اجندة بالمواعيد، ولذلك كان عليه عدم اختيار 10 لاعبين من الأهلي دفعة واحدة، وضم عناصر آخرى من باقي الأندية ومنح فرص للاعبين آخرين".

وأكمل: "كولر تفهم موقف حسام حسن، لأن الأمر في أوروبا دائما مختلف، ويكون المنتخبات هناك لديها الأولوية في امور كثيرة".

وزاد: "لا أعتقد أن الصفقات الجديدة التي ابرمت في يناير، ستحقق الافادة لفريق الزمالك، وأحسن اللاعبين حتى الآن ناصر ماهر، ولم يقنعني عبدالله السعيد أو أحمد حمدي حتى الآن، وتقييم أي لاعب بأنه صفقة يكون في المواجهات القوية".

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