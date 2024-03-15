الأجواء وعكسها| موجة حارة 3 أيام بعدة مناطق وأخرى باردة ببعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، سوف يشهد ارتفاع في درجات الحرارة علي جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام قادمة؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي 33 درجة وتصل يوم الأحد 37 درجة لتكون الأجواء حارة نهارا.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن انخفاض درجات الحرارة المتوقع أن يشهده البلاد، سوف يكون على مناطق البلاد الشمالية فقط، وتشمل محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الطقس يوم الأحد، فإنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار علي شمال ووسط الصعيد وتصل إلى جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الإثنين القادم، كما تنشط الرياح هناك.

حالة الطقس اليوم في مصر

بينما يظل الطقس، دافىء على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة يوم الأحد القادم.

أما حالة الطقس اليوم، يكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

بينما يظل الطقس، بارد خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم،نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 17 درجة