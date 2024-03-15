دورات تدريب مجانية للشباب في معهد الساليزيان الإيطالي بالإسكندرية.. اعرف الشروط وطريقة التسجيل

أعلن وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الجمعة،. عن منحة مجانية للشباب، للتدريب المهني ، داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"،فرع الإسكندرية، تنفيذاً لبروتوكول بين "الوزارة" و"المعهد" يوم 5 مارس الجاري، وأضاف أن الوزارة تواصل دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الوزير ،الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية ،التقديم عليها ،موضحاً أنها عبارة عن 3 دورات مجانية "فنية ولغوية ومهارات حياة " ،وأن الدورات الفنية المتاحة عبارة عن:لحام مستوي اول" كهرباء، وأوكسي الاسيتيلين، ولحام ثاني "ارجون"، وتركيبات كهربائية كهرباء تحكم آلي Classic Control الكترونيات،ولف مواتير،وتبريد،وتكييف plc،وخراطة cnc،وخياطة وتفصيل ملابس"مستوي أول"،وخياطة وتفصيل ملابس" مستوي ثاني"..والدورات اللغوية المتاحة للاختيار في هذه المنحة في اللغتين الإنجليزية، والايطالية،والموضوعات التى سوف تدرس في دورة مهارات الحياة عبارة عن :الوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف،ومهارات التواصل،و تنظيم الوقت،و كتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة،و تعلم خوض مقابلات العمل..وأشار إلى أن مدة الدورات الفنية ،تتراوح على حسب الدورة بين شهرين الى شهرين ونصف،والدورات اللغوية،شهر و نصف،ودورة مهارات الحياة 15 يوما ،وانه يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط :https://forms.gle/oG7c4EzN6UcTnKXRA ،وعلى عنوان المعهد"99 شارع شريف الخديوى سابقاً - الإسكندرية"..

وشروط هذه المنحة،بحسب بيان صحفي هي:1. يشترط في المتدرب أن يكون مصري الجنسية..2. لا يتجاوز عمر المتدرب عن 40 عاماً..3. أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط كحد ادنى..4. أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للدورات الثلاث..5. أن يجتاز المتدرب المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة..6. الالتزام بمواعيد الدورة و عدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة..7. الالتزام بالسلوك الحسن و عدم ارتكاب اعمال او التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام..8.في حالة الإخلال بما سبق سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة، مع عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب..9. يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، و النجاح فيها للحصول علي الشهادات..10. سوف يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه مصري، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث و التزامه بالشروط المذكورة..11. يحضر المتدرب إلى المعهد فقط عندما يتم ابلاغه شخصياً بمواعيده و غير مسموح بخلاف ذلك..12. حال القبول في المنحة يجب الالتحاق بالثلاث دورات ولا يسمح بالحصول على دورة واحدة من الثلاثة..

وكانت وزارة العمل قد أعلنت يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو" ،فرع الأسكندرية ،في مجالات التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..يُشار هنا إلى أن بروتوكول التعاون المُماثل،والذي وَقّعُه وزير العمل حسن شحاتة نهاية شهر سبتمر 2023 الماضي مع فرع "المعهد" بالقاهرة ،يُواصل تحقيق النجاح،حيث تدريب ما يقرب من 1000 مُتدرب –حتى الأن- بشهادات ومعايير دولية،بمنحة من وزارة العمل،لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 4000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة..وخلال توقيع البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية في لقاء انعقد بديوان عام "الوزارة"، قال وزير العمل حسن شحاتة، أن توقيع بروتوكول جديد مع "المعهد الإيطالي" ،يأتى فى إطار "سعي الوزارة" لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان "دون بوسكو" ،للارتقاء بالعملية التدريبية، و تقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني و الحرفي.