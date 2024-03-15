الكرملين: الهجمات الأوكرانية على بيلجورود تهدف لزعزعة الاستقرار

بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الهجمات الأوكرانية على بيلجورود تهدف لزعزعة الاستقرار بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ردا على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا منخرطة بالحرب الأوكرانية بالفعل وتسعى للتدخل بشكل أكبر.

وأسقطت روسيا وأوكرانيا مسيّرات وصواريخ خلال الليل مع فتح مراكز الاقتراع في أنحاء روسيا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

ونفّذت كييف هجمات جوية تعد من بين الأكبر التي تشنها على روسيا هذا الأسبوع قبل الانتخابات التي يتوقع بأن تهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 6 سنوات أخرى على رأس الكرملين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيّرات وصواريخ فوق منطقة بيلجورود الحدودية ومنطقة كالوجا الواقعة جنوب غرب موسكو.

وجاء في بيان نشرته على تليجرام: "اعترضت معدات الدفاع الجوي ودمّرت 5 مسيّرات وصاروخين فوق أراضي منطقتي بيلجورود وكالوجا".