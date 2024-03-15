سيد معوض: العلاقة بين حسام حسن وإدارات الأندية يجب أن تكون جيدة

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إقامة البطولة الودية في القاهرة أمر جيدًا للاعبين من أجل تفادي عملية الإجهاد، بالإضافة لامكانية الاستعانة بلاعبين آخرين للانضمام للمعسكر وخوض مباريات البطولة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أصبحنا نعاني من مواعيد المباريات بسبب الاتحاد الافريقي، الذي يختار مواعيد مباريات الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بعد الاجندة الدولية بيومين فقط، والمشكلة اصبحت متكررة مع المنتخب المصري".

وأضاف: "من الأفضل الاستعانة بلاعبين آخرين في منتخب مصر، ومنتخب بلجيكا استبعد دي بروين، وقرر بقاء اللاعب مع مانشستر سيتي، مثلما فعل محمد صلاح وقرر البقاء مع ليفربول للوصول لأفضل فورمة فنية وبدنية".

وواصل: "نسير بشكل جيد في تصفيات كأس العالم، وكل المنتخبات تواجه منتخب مصر في ملاعب محايدة، وحسام حسن مطالب بضم عناصر صغيرة السن وتجديد قوام المنتخب الوطني، المعسكر الحالي صعب يدخل فيه لاعبين صغار السن، لكن المرحلة المقبلة يجب الاستعانة ببعض اللاعبين من المنتخب الاوليمبي".

وأكمل: "هناك لاعب جيد في زد، وهو محمد إسماعيل من المدافعين المميزين الوارد ضمهم للمنتخب مستقبلا، وكان الأفضل وجود أحمد فتوح في ظل وجود أزمة في مركز الظهير الأيسر بالدوري المصري".

وتابع: "فريق سيمبا التنزاني يقدم مستوى قوي على ملعبه دائمًا، وسبق وفاز على الأهلي، ولم يستطع الفريق أيضا الفوز عليهم في الدوري الافريقي، وموضوع افتقاد 10 لاعبين في فترة التوقف ومن ثم خوض لقاء صعب امام سيمبا سيكون صعب، ويجب وضع حلول سريعة لهذه الأزمة".

وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون العلاقة جيدة بين حسام حسن وكل الأندية بما فيهم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي. مشيدًا أيضا بمواصلة محمد صلاح التألق في الملاعب الأوروبية، بعدما تألق مع ليفربول امام سبارتا براج في الدوري الأوروبي. موضحا أن محمد صلاح سيكون الأكثر إفادة لـ حسام حسن مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن عبدالله السعيد لو لعب في مركزه الاصلي سيقدم مستوى مميز، لكن الأزمة ان الزمالك تعاقد مع 4 لاعبين في مركز واحد، ولا يوجد لاعب منهم يستطيع اللعب على الجناح.