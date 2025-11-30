غرفة الصناعات الهندسية تبدأ تفعيل مبادرة اشتغل لتطوير وتأهيل 300 شركة للتصدير

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عددا من الدورات التدريبية لأصحاب الشركات والكوادر البشرية بها لتحسين بيئة العمل وتطوير أداء هذه الشركات و تحمل هذه الدورات عنوان « مبادرة إشتغل وطور » بتكلفة ١٠ ملايين جنيه من الغرفة لاعضائها و بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة و عدد من الجامعات بمصر .

و أوضح المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية ان غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس و مجلس الادارة أطلقت مبادرة إشتغل طور وتم تخصيص ١٠ ملايين جنيه من موازنة هذا العام لتنفيذ هذه المبادرة لتطوير اداء الشركات بصفة عامة .

واضاف ان المبادرة بدأت بالشركات الصغيرة و المتوسطة كمرحله أولى على ان يخدم باقى فئات الكبيرة وتهدف المرحلة الاولى لتطوير الشركات من حيث الادارة بحيث يكون صاحب الشركة لديه جميع المعلومات عن جوانب الشركة وتم اعداد برامج بالمبادرة وهي ٤ برامج في الدورات التدريبية منها التخطيط الاستراتيجي و الادارة المالية و التشغيل و الجودة و التسويق بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمبادرة بالترتيب مع الجامعات التي تم اختيارها .

وأوضح المهندس عبد الصادق ان المرحلة الثانية من المبادرة ستعتمد على تأهيل الشركات للتصدير وهذا هو البرنامج الثاني .

واكد المهندس عبد الصادق أن المبلغ المخصص من الغرفة للمبادرة وبرامج تخصصية مثل برامج لصناعة الاسطمبات وبرامج لتأهيل الشركات للتصدير .

وأوضح أن المبادرة الخاصة باشتغل و طور تستهدف من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ شركة بمختلف البرامج التدريبية طوال فترة المبادرة .

دعم قطاع الصناعة

و قالت شيماء عليبة عضو غرفة الصناعات الهندسية ان الغرفة برئاسة محمد المهندس خلال الدورة المنتهية قامت بمجهود كبير لدعم قطاع الصناعة و فكرة المشروع كانت للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل ٩٠ ٪؜ من الشركات في مصر ونحن كان هدفنا الأساسي تعميق التصنيع المحلي و ربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الامداد وتعظيم الصادرات المصرية .

و اوضحت عليبة انه لتطوير الصناعات الصغيرة و مساعدتها في التصدير و لهذا اعددنا هذه المبادرة و اعددنا برامج لتدريب و تطوير الشركات على البرامج المحاسبية و المالية و الادارية و التسويقية ووجدنا لابد من التعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال خبراته ليكون ذراع تنفيذي للمبادرة و بالتنسيق مع الجامعات .

واضافت المهندسة نسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة ان مبادرة اشتغل طور هي مبادرة صادرة من غرفة الصناعات الهندسية و ساهمنا مع الغرفة في مضمون هذه المبادرة و ساعدنا معهم في تنفيذ هذه المبادرة من خلال طرح المبادرة بشكل كراسة شروط على ٤ جامعات وتم بالفعل التعاون مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا .

وذكرت ان المبادرة تستهدف تطوير أصحاب الاعمال و الادارة التنفيذية على برامج التشغيل و التخطيط الاستراتيجي و المهارات الشخصية و التسويق و المالية لغير الماليين وهذه المحاور هي العناصر الاساسية لكل شركة .

فيما قال الدكتور أحمد درويش عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية ان الهدف من كلية التعليم المستمر هو ربط سوق العمل بالطالب والخريج لاننا نقدم برنامج تعليمية متطورة و بشكل مستور تواكب التطور العصري و التكنولوجي ونحن لدينا برامج تخاطب سوق العمل اعتمادا على الأكاديميين المؤهلين .

ومن جانبه قال أحمد عثمان عضو غرفة الصناعات الهندسية واحد المشاركين بالبرنامج التدريبي ان هذه المبادرة و الدورات التدريبية أضافت لنا الكثير لانها احتوت على كل أركان العمل بالشركات مثل الحسابات والاستراتيجية و التسويق واكيد سأطبق ذلك على شركتي .

واشار كريم جلال مدير الجودة بأحد المصانع و مشاركة بالدورة التدريبية ان المادة العلمية التي تقدم لنا متميزة و المحاضرين على درجة عالية من التميز

و أضاف أن هذه المبادرة ستساعد الشركات في تطوير نفسها و حل مشاكلها بطريقة علمية .

ودعا كريم جلال جميع الشركات لمتابعة انشطة الغرفة الهندسية و الاستفادة بما تقدمه من خدمات للأعضاء ومنها مبادرة اشتغل طور .