حصاد الزراعة.. رفع سعر توريد أردب القمح لـ 2000 جنيه

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨٦ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٨ الى ١٢ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



والقى الانفوجراف الضوء على الجولة التي قام بها خلال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بميناء الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه من وزراء الزراعة والنقل والتموين، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع.



كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه هذا الأسبوع، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد ۲۰۰۰ جنيه لأردب القمح ٢٣ قيراطا ونصف.



تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا، والذي اقامته وزارة الزراعة تحت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

كما عقد الوزير، اجتماعا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس بحضور عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبعض قيادات الوزارة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللواء أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات؛ لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة، كما ترأس الوزير ايضا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حيث أكد على تطوير الأداء وسرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.



وأصدر وزير الزراعة قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية، في مديريات الزراعة بالمحافظات، كما تقدم "القصير"، بخالص التهنئة، الى قيادات الوزارة والعاملين بها، والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وكافة الفلاحين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.



وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة

أمام المنتجات الزراعية المصرية، كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كتابا جديدة ضمن سلسلة إصداراته المتنوعة، بعنوان: شركاء التنمية.. ابطال الزراعة والأمن الغذائي.



وعقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030)،.كما أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته خلال شهر فبراير2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير استراتيجيات وقاية ومكافحة الآفات النباتية، كذلك أصدر ايضا معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير 2024، ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميداني في الحقول.

فيما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان تكنولوجيا الطحن وتأثير المحسنات على جودة لعدد من العاملين بالمطاحن والكوادر العاملة فى تصنيع منتجات المخابز.



استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية عدد 45 طالب وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة لتدريبهم لمدة 10 أيام على نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الانتاج، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشه عمل بعنوان "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول"، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة السمكية في مصر، كذلك نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة ارشادية حول الاستزراع السمكي بمحافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .



فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عبر تطبيق زووم فى ندوة علمية تحت عنوان "المبيدات العضوية الثابتة" والمنظمة تحت رعاية شبكة وقاية النباتات فى إتحاد مؤسسات البحوث الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أريثينا)، كذلك تم تنظيم ندوة إلكترونية من المعمل بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحت عنوان " "طرق وتقنيات سحب العينات الغذائية"، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6400 عينة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.