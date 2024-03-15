تعليق ساخر من جوارديولا عن مواجهة مانشستر سيتي لـ ريال مدريد

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة "ملك" دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعتهم قرعة ربع النهائي ضد ريال مدريد، أصبحت أمرا تقليديا.

ويواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وكان قد أقصى فريق بيب جوارديولا "الملكي" الموسم الماضي في طريقه للفوز بأول لقب له في المسابقة القارية.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "يبدو أنه تقليد بالفعل. 3 سنوات متتالية نلعب فيها ضد ملوك المسابقة. آمل أن نتمكن من الوصول في أفضل وقت لأن هناك العديد من الأسابيع قبل المباراة الأولى في مدريد".

وعن ميزة لعب مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، أشار جوارديولا إلى أنه لا يمكن التحكم في القرعة، وأن من يقول إن القرعة كانت سهلة أو صعبة هو "من يقلل من شأن الخصم".

وأضاف: "هذا العام نلعب على أرضنا، قبل عامين لعبنا خارج الأرض. هذا ما هو عليه الأمر. سنحتاج إلى مباراتين جيدتين".

وأوضح: "في السنوات الأخيرة كنا منتظمين للغاية. بدأنا في الوصول إلى هذه الجولات وعندما تكون في هذه الجولات تبدأ في اللعب ضد أفضل لاعبي العالم".