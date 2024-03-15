رونالدو على رأس قائمة البرتغال في التوقف الدولي لمبارتي سلوفينيا

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة الفريق لخوض مباراتين وديتين خلال الشهر الجاري، ضمن الأجندة الدولية الودية.

ويستضيف منتخب البرتغال، نظيره السويدي، الخميس 21 مارس الجاري، على أن يحل ضيفا في اللقاء التالي ضد سلوفينيا، يوم 26 من الشهر ذاته.

وقرر مارتينيز، استدعاء 32 لاعبا لقائمة المنتخب البرتغالي، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، ورافائيل لياو نجم ميلان.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، خوسيه سا، روي باتريسيو

الدفاع: كانسيلو، سيميدو، جواو ماريو، دالوت، جيريرو، نونو مينديز، ليتي، بيبي، دياز، أنطونيو سيلفا، إيناسيو، توتي جوميز، دانيلو بيريرا

الوسط: بالينيا، روبن نيفيز، جواو نيفيز، برونو فيرنانديز، أوتافيو، فيتينا، ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا

الهجوم: كونسيساو، جوتا سيلفا، ترينكاو، بروما، لياو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، جونزالو راموس