المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي: واثقون من الفوز على ريال مدريد

تحدث تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي، على وقوع فريقه في مواجهة ريال مدريد، ضمن دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيجرستاين، في تصريحات إعلامية عقب القرعة مباشرةً: "مرة أخرى نواجه ريال مدريد.. لقد اعتدنا ملاقاته في المواسم الأخيرة، وما زلنا نتذكر أننا خضنا قبل النهائي أمامهم، وفزنا عليهم في الموسم الماضي".

وأضاف: "لدينا ذكريات مع هذا الريال.. خضنا مباراة الإياب أمامهم 4-0، وقدمنا أفضل أداء ممكن في آخر لقاء بيننا".

وتابع: "ننافس على جميع الأصعدة، ونتطلع للتتويج بجميع الألقاب الممكنة.. من الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم، نتحلى بالصلابة الذهنية، ونمتلك كل المقومات للفوز بدوري الأبطال مجددا".

تاريخ ريال مدريد

واستدرك: "لكن علينا أن نتذكر مدى قوتهم، وأنهم يتصدرون الدوري، ويستمتعون بهذه المنافسة.. إنه تاريخ ريال مدريد، في كل مرة يخوضون فيها هذه المسابقة، يعتقدون أنهم سيفوزون بها".

وواصل: "الشيء الوحيد هو أننا واثقون.. نحن نقوم بعمل جيد، لقد كنا نناضل من أجل هذه البطولة في السنوات الأخيرة، وفي النهاية فزنا بها".

وأردف: "كما أن الأداء الذي نقدمه، في مسابقة الموسم الحالي، جيد جدًا أيضًا.. لقد فزنا بجميع المباريات، لذا نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الإيقاع".

واختتم بيجرستاين: "ذهنيا نحن أقوياء.. سنشاهد مباراتين من أفضل المباريات، لأن الفريقين يمتلكان بعض أفضل اللاعبين في العالم.. لكن أي فريق سيكون صعبًا للغاية، لأن الوصول إلى دور الثمانية أمر مذهل".

يذكر أن مانشستر سيتي توج بالثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال في الموسم الماضي، وهو ما يسعى لتكراره مرة أخرى هذا الموسم.