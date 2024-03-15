عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي: واثقون من الفوز على ريال مدريد

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي

تحدث تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي، على وقوع فريقه في مواجهة ريال مدريد، ضمن دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيجرستاين، في تصريحات إعلامية عقب القرعة مباشرةً: "مرة أخرى نواجه ريال مدريد.. لقد اعتدنا ملاقاته في المواسم الأخيرة، وما زلنا نتذكر أننا خضنا قبل النهائي أمامهم، وفزنا عليهم في الموسم الماضي".

وأضاف: "لدينا ذكريات مع هذا الريال.. خضنا مباراة الإياب أمامهم 4-0، وقدمنا أفضل أداء ممكن في آخر لقاء بيننا".

وتابع: "ننافس على جميع الأصعدة، ونتطلع للتتويج بجميع الألقاب الممكنة.. من الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم، نتحلى بالصلابة الذهنية، ونمتلك كل المقومات للفوز بدوري الأبطال مجددا".

تاريخ ريال مدريد

واستدرك: "لكن علينا أن نتذكر مدى قوتهم، وأنهم يتصدرون الدوري، ويستمتعون بهذه المنافسة.. إنه تاريخ ريال مدريد، في كل مرة يخوضون فيها هذه المسابقة، يعتقدون أنهم سيفوزون بها".

وواصل: "الشيء الوحيد هو أننا واثقون.. نحن نقوم بعمل جيد، لقد كنا نناضل من أجل هذه البطولة في السنوات الأخيرة، وفي النهاية فزنا بها".

وأردف: "كما أن الأداء الذي نقدمه، في مسابقة الموسم الحالي، جيد جدًا أيضًا.. لقد فزنا بجميع المباريات، لذا نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الإيقاع".

واختتم بيجرستاين: "ذهنيا نحن أقوياء.. سنشاهد مباراتين من أفضل المباريات، لأن الفريقين يمتلكان بعض أفضل اللاعبين في العالم.. لكن أي فريق سيكون صعبًا للغاية، لأن الوصول إلى دور الثمانية أمر مذهل".

يذكر أن مانشستر سيتي توج بالثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال في الموسم الماضي، وهو ما يسعى لتكراره مرة أخرى هذا الموسم.

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

موضوعات متعلقة

"كاس" تطالب الإسماعيلي بسداد 64 ألف دولار رسوم الاستئناف على حُكم فراس شواط

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم

بعد مباراة ماراثونية| أتلتيكو مدريد يطيح بانتر ميلان من أبطال أوروبا ويتأهل لربع النهائي

عقب خسارة البنك| الأهلي يواصل تدريباته بالتتش

بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن

المتحدة تنجح في تنظيم الدورة الودية لمنتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس

اتحاد الطائرة يقرر إيقاف لاعبة الأهلي وإحالتها للتحقيق.. لهذا السبب

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

ترشيحاتنا

لماذا سميت سورة الأعراف هكذا .. ومن هم المذكورون بها

لماذا صيام رمضان فرض؟ خطيب المسجد النبوي: سر بين العبد وربه

رونالدو على رأس قائمة البرتغال في التوقف الدولي لمبارتي سلوفينيا

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

أعرف الزيادة كام| موعد صرف مرتبات مارس…ومفاجأة بشأن شهري أبريل ومايو

خطيب المسجد النبوي: الصوم تربية على حسن التعامل بين الخلائق بجميل الأقوال والأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ