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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الطائرة يقرر إيقاف لاعبة الأهلي وإحالتها للتحقيق.. لهذا السبب

زينة العلمي
زينة العلمي

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، إيقاف زينة العلمي لاعبة الأهلي، وإحالتها للتحقيق، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات ضدها.

ووجهت زينة العلمي هجوما حادا ضد مدرب المنتخب بعد خروجها من القائمة التي تخوض دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا.

وأعلنت زينة العلمي في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام تقدمها بمذكرة رسمية لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة نشرت صورة منها ضد مدربها.

واتهمت اللاعبة المدرب بالتهجم عليها ومحاولة طردها من غرفتها في المعسكر بعدما استفسرت عن أسباب استبعادها من البطولة.

ورد عماد نوار على المذكرة بشكوى رسمية ضد اللاعبة لدى اتحاد الطائرة، وتقرر التحقيق مع اللاعبة يوم الاثنين المقبل بمقر الاتحاد المصري للعبة.

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اتحاد الطائرة يقرر إيقاف لاعبة الأهلي وإحالتها للتحقيق.. لهذا السبب

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