بعد مباراة ماراثونية| أتلتيكو مدريد يطيح بانتر ميلان من أبطال أوروبا ويتأهل لربع النهائي

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عل انتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 ليتعادل الفريقين في مجموع اللقاءين 2-2 ليتجها لأشواط إضافية وركلات الترجيح التى ابتسمت لأتلتيكو مدريد الإسباني.



وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

سيميوني قرر البدء بأنطوان جريزمان في هجوم الأتليتي، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة وصلت إلى شهر، ليجاور زميله ألفارو موراتا.



وفيما يلي تشكيل الروخيبلانكوس:

أوبلاك - سافيتش - فيتسل - هيرموسو - مولينا - لورنتي - كوكي - دي بول - لينو - موراتا - جريزمان.

في المقابل، دفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر بتورام ولاوتارو في هجوم الفريق.

وجاء تشكيل النيراتزوري كالآتي:

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دومفريس - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جيوزيبي مياتزا، انتهت بفوز إنتر بهدف دون مقابل.