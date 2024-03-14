بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن

تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أيندهوفن بنتيجة 2-0، في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي دورتموند اليوم كل من جادون سانشو وماركو رويس في الدقيقتين 3 و90+4 من عمر اللقاء.

ونجح دورتموند في حسم التأهل الفوز بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-1، ليتأهل للدور ربع النهائي.

أعلن إيدن تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بي إس في أيندهوفن على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب على ملعب فيليبس أرينا بالتعادل (1-1)، إذ سجل هدف أيندهوفن لوك دي يونج، بينما سجل هدف دورتموند دونيايل مالين.

وضمنت 6 أندية الوصول إلى ربع النهائي وهي: ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

تشكيل دورتموند:

كوبيل- أوزكان- سانشو- فولكروج- هوملز- براندت- سابيتزر- مالين- ماتسين- تشان- سولي.

وسيبدأ بيتر يوش مدرب أيندهوفن بتشكيل يضم:

بينيتز- تيزي- ديست- دي يونج- تيلمان- باكايوكو- جونيور- بوسكالي- تيل- شوتن- فيرمان.